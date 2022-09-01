Оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников Росатома с территории ЗАЭС - разведка

Подготовка к эвакуации проходит скрытно, сообщили в ГУР.

На ЗАЭС оккупанты готовятся эвакуировать в Мелитополь сотрудников Росатома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Сообщается, что эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии. Они в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара.

Сотрудникам Росатома стало известно, что если миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, то часть персонала не будет допущена на территорию станции.

На данный момент на Запорожской АЭС уже сложилась критическая ситуация в связи с тем, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, который отвечает за пожарную безопасность.

Миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар с целью проинспектировать оккупированную ЗАЭС, несмотря на обстрелы с российской стороны. Группа из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Украину еще 30 августа.

Накануне российские войска обстреляли маршрут миссии МАГАТЭ, из-за чего посещение ими ЗАЭС было сорвано.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.