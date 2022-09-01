Президент посетил восстановленную школу в Ирпене

Владимир Зеленский посетил отстроенную школу в Ирпене и добавил, что продолжается работа по восстановлению учебных заведений, пострадавших из-за войны.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил отстроенную школу в Ирпене. Заведение пострадало во время боевых действий, однако его успели восстановить к началу учебного года. Об этом он сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

“Сегодня наши дети идут в школу впервые или возвращаются к учебе, продолжают получать образование. Они получают возможность увидеть, услышать, узнать Украину”, - написал президент.

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Владимир Зеленский также добавил, что идет работа над тем, чтобы каждое украинское учебное заведение, которое было повреждено из-за войны, возобновило работу, а дети были в безопасности и ничто не мешало им получать знания.

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Напомним, виллу Зеленского в Италии запретили сдавать россиянам. Итальянские СМИ распространили, а затем и опровергли слухи о вилле Зеленского в Тоскане.