Президент посетил восстановленную школу в Ирпене
Президент Украины Владимир Зеленский посетил отстроенную школу в Ирпене. Заведение пострадало во время боевых действий, однако его успели восстановить к началу учебного года. Об этом он сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
“Сегодня наши дети идут в школу впервые или возвращаются к учебе, продолжают получать образование. Они получают возможность увидеть, услышать, узнать Украину”, - написал президент.
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Владимир Зеленский также добавил, что идет работа над тем, чтобы каждое украинское учебное заведение, которое было повреждено из-за войны, возобновило работу, а дети были в безопасности и ничто не мешало им получать знания.
Напомним, виллу Зеленского в Италии запретили сдавать россиянам. Итальянские СМИ распространили, а затем и опровергли слухи о вилле Зеленского в Тоскане.