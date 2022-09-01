Лавров пригрозил Молдове насчет "миротворцев" в Приднестровье

Глава МИД РФ провел параллели между ситуацией вокруг Приднестровья и войной России против Грузии в 2008 году.

Любые действия, которые угрожают безопасности российских военных в Приднестровье (их в Москве называют "миротворцами"), будут рассматриваться как нападение на РФ. Об этом сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Что касается наших интересов, там находятся наши "миротворцы", там находится наша группа военных, которая охраняет крупнейший в Европе склад боеприпасов в Колбасне", – заявил Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Он провел аналогии между ситуацией вокруг Приднестровья и войной РФ против Грузии в 2008 году.

"Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию. Как это было в Южной Осетии, когда на наших "миротворцев" напал Саакашвили", – отметил глава МИД РФ.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.