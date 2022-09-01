Оккупанты обстреляли школу на Харьковщине из Градов 1 сентября

Из-за обстрела в поселке пропала электроэнергия и связь, но вскоре она была восстановлена.

В поселке Печенеги на Харьковщине оккупанты 1 сентября обстреляли из РСЗО Град школу, жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщает Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

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"Сегодня, 1 сентября, ночью, враг двумя полными залпами из РСЗО «Град» нанес удар по пгт Печенеги. Вследствие чего есть раненые гражданские, во многоэтажке возник пожар, есть существенные повреждения и разрушения инфраструктуры, есть попадание в учебное заведение громады", - сообщил Гусаров.

Из-за обстрела в поселке пропала электроэнергия и связь, но вскоре она была восстановлена.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.