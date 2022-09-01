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Данилов высказался о будущем жителей ОРДЛО

Когда Украина вернет захваченные территории местное население должно принять факт неделимости страны и искать общий язык с остальными украинцами, подчеркнул глава СНБО.
Данилов высказался о будущем жителей ОРДЛО
Секретарь СНБО Алексей Данилов / facebook.com/rnbou

После освобождения временно захваченных оккупантами территорий Донецкой и Луганской областей их жителям придется принять действующие в Украине законы и правила. Об этом сообщает заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью программе VIP.

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"Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или в Якутию, или в Воркуту. Где их там еще ждут", - подчеркнул Данилов.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.

 

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