Белорусы планируют обучение с "освобождением" территорий: Генштаб

Не исключено, что в обучение будет входить захват части пограничных областей Украины.

С 8-14 сентября в Беларуси запланировано командно-штабное обучение у приграничных районов Волынской, Ровенской и Житомирской областей. В ВСУ считают, вероятность вторжения низкая. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга Сил обороны Украины.

Хотя вероятность проведения наступления с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой, Громов сообщил, что 8-14 сентября там запланировано командно-штабное обучение.

Громов рассказал, что в ходе обучения будет уделяться внимание ведению маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление с освобождением территории, временно захваченной противником.

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Бригадный генерал отметил, что особенностью такого обучения является то, что будет впервые отрабатываться вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведение контрнаступления и выход на государственную границу.

В учениях примут участие российские военные и ОДКБ. Там также будет задействовано подразделение западного оперативного командования Белоруссии.

Генерал Громов отметил, что: “По замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что так называемая потерянная территория подразумевает приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей".

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Резюмируя доклад, Громов добавил, что такие планы соответствуют концепции совместных действий так называемого Союзного государства (Россия и Беларусь) на украинском направлении, однако ВСУ председателю любых вариантов развития событий.

Напомним, Данилов высказался о будущем жителей ОРДЛО. Он подчеркнул, что когда Украина вернет захваченные территории, местное население должно принять факт неделимости страны и искать общий язык с остальными украинцами.