Ссылаясь на Генштаб Украины, ISW пишет, что президент России Владимир Путин продлил срок захвата Донецкой области российскими войсками с 31 августа до маловероятной даты 15 сентября, и российские войска проводят нес

Новые заявления Путина подтверждают его максималистские намерения по отношению к Украине и, вероятно, призваны создать информационные условия для дальнейших усилий и наращивания сил России осенью и зимой этого года. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Как сообщает ISW, российские блогеры продолжили попытки утверждать, что контрнаступление Украины на юге уже провалилось. Один блогер заявил, что поражение Украины на юге станет сильным психологическим ударом для Киева, и эта неудача будет иметь долгосрочный психологический эффект на моральный дух Украины. Российские блогеры все чаще централизованно описывают украинские атаки как бестактные и “самоубийственные” броски.

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Военные операции масштаба текущего украинского контрнаступления не бывают успешными или провальными за день или неделю, сообщает ISW. Украинцы и Запад не должны подвергаться российским информационным операциям, которые представляют украинское контрнаступление в Херсонской области как почти мгновенно провалились или изображают Украину беспомощной марионеткой западных хозяев за то, что она начала его в это время.

Ссылаясь на Генштаб Украины, ISW пишет, что президент России Владимир Путин продлил срок захвата Донецкой области российскими войсками с 31 августа до маловероятной даты 15 сентября, и российские войска проводят несколько передислокаций для достижения этой цели.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Украины Алексей Громов заявил, что российские силы перегруппируют подразделения Центрального военного округа (ЦВО), действующие по направлениям Луганско-Донецкой области, с целью увеличения численности войск к западу от города Донецка.

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Громов добавил, что российские силы развернули две батальонные тактические группы (БТГ) в направлении западной линии фронта Запорожской области из Белгородской области, которые, как он отметил, могут поддержать восстановленные наступательные операции России на Донбассе.

Эти российские опрокидывания, вероятно, предназначены для создания условий для пересмотра операции по захвату Донецкой области, но российские силы по-прежнему маловероятно достигнут прогресса, необходимого для захвата области до 15 сентября.

Напомним, Данилов подчеркнул, что Украина не должна ни с кем согласовывать деоккупацию. Использование предоставленного Штатами оружия по объектам на территории Российской Федерации – другой вопрос.