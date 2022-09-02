ВСУ попали по двум вражеским локациям в Мелитополе: видео

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил о попадании сразу в две российские локации.

Для оккупантов выдалась “еще одна адская ночь”, ведь ВСУ ударили по двум вражеским локациям в Мелитополе. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"По предварительным данным, попадания сразу по двум вражеским локациям", - сообщил Федоров.

Уже известно, что первая локация в которую попали ВСУ, был состав боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.

Читайте также: Что происходит на ЗАЭС: Глава МАГАТЭ рассказал об увиденном

"Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва", - сообщил городской голова.

Касаемо второй локации Федоров сообщил, что пока данные уточняются.

Напомним, в Мелитополь завезли учителей, заставляющих детей петь гимн РФ. В временно оккупированный Мелитополь привезли 500 учителей из России.