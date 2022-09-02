Что происходит на ЗАЭС: Глава МАГАТЭ рассказал об увиденном

Часть миссии МАГАТЭ уже уехала из Энергодара, но часть останется там до конца недели

На Запорожской АЭС имеются повреждения, которые были нанесены специально, либо случайно. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время короткого общения с журналистами.

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"Я много увидел. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков", – заявил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз – возможно, намеренно. В этой связи на ЗАЭС останутся представители организации.

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"Мы собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени. У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели. МАГАТЭ старается установить определенные механизмы и, в частности, обеспечить присутствие наших людей там, чтобы улучшить ситуацию", – заявил Гросси.

Он уточнил, что группа технических экспертов останется на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, чтоб провести более тщательную оценку ситуации. Затем на АЭС будет обеспечено постоянное присутствие представителей МАГАТЭ, которые будут давать “объективную нейтральную технологически обоснованную оценку происходящего на станции".

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Что касается персонала станции, то они, по словам Гросси, находятся в тяжелом эмоциональном и психологическом состоянии, но продолжают выполнять свой долг.

Напомним, Зеленский заявил об обмане МАГАТЭ со стороны РФ. Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по станции. Президент выразил сожаление, что на станцию не были допущены независимые журналисты, о чем было договорено.

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