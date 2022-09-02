РФ обстреляла Сумскую и Черниговскую области - ГПСУ

Пограничные общины были обстреляны с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Вчера, 1 сентября, на территории РФ были нанесены удары по риграничным районам Сумской и Черниговской области. Под вражеским огнем оказались Краснопольская, Эсманьская, Новослободская, Зноб-Новгородская общины Сумщины и Новгород-Северская, Городнянская и Сновская общины Черниговщины. Об этом сообщили на официальной странице Государственной пограничной службы Украины.

“Во второй половине дня рашисты дважды накрывали территорию Краснопольской общины из 122-мм ствольной артиллерии, всего прозвучало более полусотни взрывов. Огонь велся из российского населённого пункта пороз. В результате впечатляющего обстрела уничтожен частный дом и два легковых автомобиля”, - говорится в сообщении.

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По информации от Государственной пограничной службы, известно, что по Эсманскому территориальному обществу был нанесен обстрел из реактивной системы залпового огня, зафиксировано 14 взрывов. Дважды попали под обстрелы и Новослободская территориальная община, ее обстреляли из ствольной артиллерии – 20 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине враг дважды ударил из ствольной артиллерии – зафиксировано более 40 взрывов. По Новгород-Северской общине враг вел огонь из ствольной артиллерии – более 20 взрывов. В результате обстрелов повреждено здание местного медицинского пункта.

На территории Сновской общины разорвалось около двадцати русских снарядов. Враг дважды ударив по Городнянской общине минометами 120 мм калибра, было зафиксировано 10 прилетов.

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В ГПСУ сообщили, что по результатам обстрелов, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

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