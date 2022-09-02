В Крыму зафиксировали колонну военной техники РФ

Очевидцы заметили на трассе Таврида передвижение военных грузовиков Урал и машин российской госавтоинспеции.

Большую колонну российской военной техники заметили в Крыму на трассе Таврида - она двигалась в сторону Украины. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев.

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Очевидцы зафиксировали технику на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на поселок городского типа Ленино. По их словам, преимущественно ехали грузовики марки Урал в сопровождении автомобилей российской госавтоинспекции с проблесковыми маячками.

Ранее Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе. Президент постановил образовать Добропольскую, Мирноградскую, Покровскую и Селидовскую городские военные администрации Покровского района Донецкой области.