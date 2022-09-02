В Крыму школьников агитировали вступать в русскую армию

Учеников старших классов начали вербовать к вступлению в русскую армию на контрактной основе.

1 сентября, в оккупированном Крыму школьников агитировали вступать в российскую армию, что нарушает ряд норм международного права. Об этом сообщили в Крыму SOS ссылаясь на Председателя Правления Алексея Тильненко.

Алексей Тильненко рассказал, что 1 сентября на уроках патриотизма в школах Симферополя так называемые "герои" "спецоперации" рассказывали о перспективах контрактной службы в российской армии. Учащихся старших классов начали вербовать в армию сразу после учебы.

"Агитируя школьников вступать в ряды армии России оккупанты пренебрегают по меньшей мере 6 нормами международного права", - добавил Алексей Тильненко.

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Как отмечается в сообщении, такими действиями, оккупанты нарушают статьи международных документов, как:

Статья 51 IV Женевской конвенции, запрещающая государству-оккупанту принуждать граждан оккупированной территории служить в оккупационной армии, а также запрещает какое-либо давление или пропаганду в пользу добровольной военной службы.

Статья 8(2)(a)(v) Римского устава Международного уголовного суда – принуждение гражданина оккупированной территории к военной службе в оккупационной армии;

Статья 8(2)(b)(xv) Римского устава Международного уголовного суда - принуждение граждан оккупированной территории к участию в боевых действиях против собственного государства;

Статья 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающая пропаганду войны;

Статья 2 Факультативного протокола к Конвенции об участии детей в вооруженных конфликтах, которая предохраняет лиц, не достигших 18 лет, от принудительного призыва на военную службу;

Статья 1 Факультативного протокола к Конвенции об участии детей в вооруженных конфликтах, которая предохраняет лиц, не достигших 18 лет, от непосредственного участия в военных действиях.

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