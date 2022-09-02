Цены на нефть из РФ принудительно ограничат с декабря – Financial Times

Против РФ сегодня могут ввести новые разгромные санкции

Страны G7 планируют ввести верхнюю планку цены на российскую нефть и нефтепродукты. Об этом пишет Financial Times.

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Издание утверждает, что лимит цен хотят привязать к срокам европейского эмбарго на российские углеводороды. Т.е. с 5 декабря будут установлены предельные цены на нефть из России, а с 5 февраля 2023 года – на нефтепродукты.

По данным журналистов, такое решение будет принято и объявлено министрами финансов стран "Большой семерки" уже сегодня.

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Отметим, что такая санкционная мера обсуждалась даже до полномасштабного российского вторжения в Украину, но даже после 24 февраля долгое время ее внедрение считалось маловероятным.

Если такое ограничение будет введено, Россия не сможет компенсировать потерю европейских рынков продажей нефти в Азию. С учетом ограничений предельной цены и стоимости танкерной доставки продажи нефти в Азию станут невыгодными.

Напомним, ранее о планах ограничить цены на российскую нефть написало другое авторитетное издание – The Wall Street Journal. Это указывает на действительно высокую вероятность, что решение действительно будет принято.

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