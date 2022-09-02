Вражескую мину разорвало у Одесского побережья
Во время шторма, с якоря сорвалась вражеская мина и разорвалась у Одесского побережья. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Братчук напомнил о запрете купаться в море, а также о посещении пляжей и побережий.
В следующем сообщении, представитель Одесской ОВА сообщил о том, что в Одесском районе, в селе Протопоповка, на берегу Хаджибейского лимана, специалистами ГСЧС были изъяты и уничтожены 2 минометные мины калибра 82 мм.
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Братчук напомнил, что ни в коем случае нельзя касаться и брать в руки подозрительные предметы (особенно после нанесения врагом ракетно-бомбового, артиллерийского ударов, потому что это могут быть взрывающиеся с задержкой элементы кассетных боеприпасов).
Напомним, в Financial Times сообщили, что цены на нефть из РФ принудительно ограничат с декабря. Против РФ сегодня могут ввести новые разгромные санкции.