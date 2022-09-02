Путин хочет вернуть СССР, но потерпит военное поражение – Кислица

После войны украинцы еще долго будут видеть в России угрозу

Президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины, чтобы восстановить СССР, однако Россия неизбежно потерпит военное поражение. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью “Guardian Trinidad & Tobago”.

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"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы, но то, что мы имеем сегодня, — это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю", — заявил он.

Кислица отметил, что нынешняя полномасштабная война стала продолжением российской агрессии, начавшейся с аннексии Крыма в 2014 году. Однако сегодня подавляющее большинство украинцев не согласны идти на территориальные уступки России, несмотря на смертоносный характер войны.

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"Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неминуемо", — заявил дипломат.

При этом он выразил мнение, что даже после окончания войны потребуется смена поколений, чтобы люди перестали видеть в России угрозу.

Напомним, Путин назвал новую причину нападения на Украину. Российский лидер рассказал школьникам, как его войска защищают Россию, убивая украинцев

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