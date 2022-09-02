СБУ задержала двух граждан, которые передавали информацию об ВСУ

СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые передавали оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.

В Харькове, правоохранительными органами были выявлены двое местных жителей, которые по идеологическим соображениям согласились на сотрудничество с россиянами. Об этом написала пресс-служба Службы безопасности Украины на официальном сайте.

Так, женщина собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещений подразделений и технике ВСУ. Информацию она получила из-за своих связей среди харьковчан.

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Сообщником женщины стал работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. Он имел доступ к зданиям и сооружениям, и, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.

“Досудебным следствием установлено, что одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, которые используются на украинских блокпостах. Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям России с помощью мессенджеров”, - написали в СБУ.

Иллюстративное фото / СБУ / Facebook Иллюстративное фото / СБУ / Facebook Иллюстративное фото / СБУ / Facebook

Граждан было задержано в рамках ст. 615 КПК Украины. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Напомним, перед судом предстанут организаторы силового переворота в Украине. Злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО «Украинский выбор».