Украине нужны современные танки от США и Германии – Шмыгаль

Украинский премьер призвал Запад изменить свой подход к поддержке Украины

Западным партнерам следует изменить философию своих военных поставок Украине. В частности, Украина нуждается в поставках современных танков. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью DW.

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"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия – "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – сказал Шмыгаль.

При этом глава украинского правительства отметил существенный прогресс, которого достигла Германия в поставках оружия для Украины. В частности он напомнил, что сначала Берлин был готов поставлять только каски и другие средства защиты пехоты.

Напомним, потери РФ в танках перевалили за 2 тысячи. Также россияне потеряли уже более 4,3 тысячи бронемашин различных типов

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