РФ провалила газовый шантаж Европы – Подоляк

Европа смогла запастись газом к зиме, несмотря на козни Москвы

Россия пыталась запугать Европу холодной зимой без газа, но провалила эту задачу. Газовые хранилища Европы уже почти заполнены. Об этом заявил у себя в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что русские страшилки про "холодную зиму" являются пшиком”, – написал он.

В течение последних месяцев Россия под разными предлогами всё больше сокращала поставки газа в ЕС. Подоляк считает, что попытка газового шантажа со стороны РФ провалилась.

“Все же идет по плану, да? Видимо план такой: свободная Украина и энергонезависимый ЕС", – пишет Подоляк.

Напомним, ранее в Еврокомиссии заявили, что довольны уровнем заполнения газохранилищ. Европейские страны превзошли цель 80%, что касается заполнения газовых хранилищ, хотя регламентом это предусматривалось на 1 ноября.

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