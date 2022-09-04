Россияне "освободили" Славянск от спортзала и СТО - фото разрушений
Глава ГВА рассказал, что посещал данный спортзал последние 4 месяца.
Минувшей ночью Славянск Донецкой области вновь обстреляли российские оккупанты. В результате вражеского огня пострадал один из центральных районов города. Об этом сообщает начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Читайте также: В Харькове сгорел дотла ресторанный комплекс из-за ракетного удара россиянРоссияне "освободили" Славянск от спортзала MegaGYM и автомойки в проулке Андреевском. Лях признался, что ходил в данный фитнес-центр последние четыре месяца, но "завтрашнее посещение отменяется".
Начальник общины отметил, что обошлось без жертв.
Ранее мы писали, что боевики жалуются на плохое обеспечение. Россия выдает новым подразделениям только старые автоматы.
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