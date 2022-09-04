Россияне "освободили" Славянск от спортзала и СТО - фото разрушений

Глава ГВА рассказал, что посещал данный спортзал последние 4 месяца.

Минувшей ночью Славянск Донецкой области вновь обстреляли российские оккупанты. В результате вражеского огня пострадал один из центральных районов города. Об этом сообщает начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

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Россияне "освободили" Славянск от спортзала MegaGYM и автомойки в проулке Андреевском. Лях признался, что ходил в данный фитнес-центр последние четыре месяца, но "завтрашнее посещение отменяется".

Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca

Начальник общины отметил, что обошлось без жертв.

Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca

Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca

Ранее мы писали, что боевики жалуются на плохое обеспечение. Россия выдает новым подразделениям только старые автоматы.