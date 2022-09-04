Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россияне "освободили" Славянск от спортзала и СТО - фото разрушений

Глава ГВА рассказал, что посещал данный спортзал последние 4 месяца.
Россияне "освободили" Славянск от спортзала и СТО - фото разрушений
Вадим Лях - начальник Славянской ГВА. / t.me/slv_vca

Минувшей ночью Славянск Донецкой области вновь обстреляли российские оккупанты. В результате вражеского огня пострадал один из центральных районов города. Об этом сообщает начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Читайте также: В Харькове сгорел дотла ресторанный комплекс из-за ракетного удара россиян

Россияне "освободили" Славянск от спортзала MegaGYM и автомойки в проулке Андреевском. Лях признался, что ходил в данный фитнес-центр последние четыре месяца, но "завтрашнее посещение отменяется".

Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca
Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca

Начальник общины отметил, что обошлось без жертв. 

Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca
Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca

Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca
Результат прилета по Славянску. / t.me/slv_vca

Ранее мы писали, что боевики жалуются на плохое обеспечение. Россия выдает новым подразделениям только старые автоматы. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK