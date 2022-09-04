В Харькове сгорел дотла ресторанный комплекс из-за ракетного удара россиян

Около полуночи в Киевском районе города прозвучали два взрыва.

Российская армия продолжает геноцид украинского населения. Примерно в полночь, в Киевском районе Харькова, прозвучали два взрыва. Как сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, россияне нанесли по городу ракетный удар.

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В результате попадания произошел масштабный пожар, полностью сгорел ресторан. Информация о пострадавших уточняется.

Предварительно, без жертв. / t.me/synegubov

Предварительно, без жертв. / t.me/synegubov

Предварительно, без жертв. / t.me/synegubov

За минувшие сутки россияне обстреляли Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области. Повреждены хозяйственные сооружения, частные дома, произошли возгорания на открытой местности. В Чугуевской районе погибла 45-летняя женщина, 65-летняя - с ранениями в больнице. В Изюмском районе ранен 43-летний мужчина.

Синегубов сообщает, что на линии столкновения идут интенсивные бои. Россияне обстреливают позиции ВСУ и мирных жителей из реактивной и ствольной артиллерии. В районе села Пасека оккупанты пытались наступать, но отступили с потерями.

Ранее мы писали, что ВСУ продолжают разрушать логистику россиян. За сутки у ВС РФ в "минусе": радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк", станция радиоэлектронной борьбы "Житель" и огромное количество личного состава.