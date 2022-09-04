Минобороны РФ обнародовали координаты школ на оккупированных территориях, готовят провокации

1 сентября в оккупированном Мелитополе прошло в окруженных боевиками школах.

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире единого телемарафона, как проходит "образование" в оккупированном городе.1 сентября боевики открыли школы, которые полностью окружены военными ВС РФ, а вход - через металлодетекторы. Пять школ оккупанты используют как казармы и военные базы.

Читайте также: На аэродроме в Мелитополе раздаются взрывы - мэр

Учителя, которые перешли на сторону россиян, заставляют детей фотографироваться с портретом Путина. Некоторым старшеклассникам было достаточно одного дня, чтобы на следующий день не посещать так званные учебные заведения. Также в захваченных оккупантами школах детям постоянно включают гимн страны-агрессора.

"Обучение в таких школах на втором плане. Главное промыть мозги – поднять флаги РФ, прокрутить гимн вражеской страны", – отмечает мэр города Иван Федоров.

Также Россия анонсировала удары по учебным заведениям на временно оккупированных территориях, с целью обвинить ВСУ. На сайте Минобороны РФ появились координаты школ, готовятся провокации.

Ранее мы писали, что боевики РФ имеют проблемы с зарплатами, о чем сообщает британская разведка.