У войск РФ существует проблема зарплат за "службу" в Украине - разведка Британии
Российские оккупационные войска испытывают проблемы не только из-за низкого морального духа и дисциплины, боевой усталости и больших потерь, но и финансовые. Как сообщают в воскресной сводке новостей разведки Британии, одна из главных проблем ВС РФ - оплата их "службы" в Украине.
Читайте также: Глава разведки Эстонии дал прогноз войны в УкраинеДоход российских военных состоит из небольшого основного оклада, который дополняется набором премий и надбавок. Вероятно, боевики недополучают основные крупные надбавки. В разведке связывают это с неэффективной военной бюрократией, коррупцией и с правовым статусом "специальной военной операции".
"Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату. Это почти наверняка способствовало сохранению хрупкого морального духа большей части сил," - отмечается в отчете.
Ранее мы писали, что россияне обстреляли Николаев. Ночью враг обстрелял медицинские учреждения, школы и жилые дома областного центра.