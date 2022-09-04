У войск РФ существует проблема зарплат за "службу" в Украине - разведка Британии

Боевики продолжают испытывать низкую мотивацию воевать, проблемы с дисциплиной, боевую усталость и большие потери.

Российские оккупационные войска испытывают проблемы не только из-за низкого морального духа и дисциплины, боевой усталости и больших потерь, но и финансовые. Как сообщают в воскресной сводке новостей разведки Британии, одна из главных проблем ВС РФ - оплата их "службы" в Украине.

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Доход российских военных состоит из небольшого основного оклада, который дополняется набором премий и надбавок. Вероятно, боевики недополучают основные крупные надбавки. В разведке связывают это с неэффективной военной бюрократией, коррупцией и с правовым статусом "специальной военной операции".

"Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату. Это почти наверняка способствовало сохранению хрупкого морального духа большей части сил," - отмечается в отчете.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Николаев. Ночью враг обстрелял медицинские учреждения, школы и жилые дома областного центра.