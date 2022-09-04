Эффективность украинской ПВО: Сколько процентов ракет РФ удается сбить

Пока у врага есть ракетное и авиационное оружие, до того момента будет сохраняться опасность.

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов рассказал об эффективности украинской противовоздушной обороны. Военачальник подчеркивает в интервью для "Армии Информ", что пока у россиян будет ракетное и авиационное оружие, до тех пор будет опасность нанесения ударов.

На сегодняшний день, по словам Жирнова, боевики не может использовать свое оружие безнаказанно, а также не могут быть уверены в эффективности нанесенных ударов. Все благодаря ПВО и профессионализму украинской армии.

Украинская противовоздушная оборона авиация и зенитные ракетные подразделения сбивают от 50 до 70% российский ракет.

"На сегодняшний день 100% эффективность действий ПВО нельзя обеспечить, это связано с объективными причинами: недостаточного количества средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном - это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО," - подчеркивает начальник КГВА.

Ранее мы писали, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Используя С-300, боевики разрушили школы, больницы и жилые дома города.