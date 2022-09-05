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В британской разведке назвали главную цель России на сентябрь

Хоть силы России продвигаются очень медленно к цели по захвату Донбасса, они планируют завершить миссию к 15 сентября.
В британской разведке назвали главную цель России на сентябрь
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Несмотря на усилия сдержать наступательные украинские действия, сейчас главными силами России в Украине остаются наступательные операции на Донбассе. Главными осями ее наступления на Донбассе остаются Авдеевка возле Донецка и в 60 км на север окраины Бахмута. Об этом пишут в Министерстве обороны Британии в Twitter.

Хотя силы России преуспели на Донбассе, ее силы продвигаются в Бахмут со скоростью 1 километр в 1 неделю.

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По данным разведки, политической целью операции на Донбассе остается обеспечение безопасности всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. 

"Украинские власти утверждают, что российские войска теперь имеют приказ завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года", - пишут в Министерстве обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что маловероятно, что российским силам удастся достичь этой цели, что еще больше усложнит планы России по проведению референдумов по присоединению оккупированных территорий к Российской Федерации.

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Напомним, враг дважды за ночь обстрелял Никопольский район. Повреждены жилые дома, гимназия, спортивная школа, магазин, кафе и коммуникации.

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