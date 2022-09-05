Россия принудительно мобилизует людей из донецких больниц - Генштаб ВСУ

Российские военные представители приходят в донецкие больницы и "выписывают" мужчин призывного возраста для пополнения своих потерь.

По данным Генштаба, продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Донецке оккупанты нашли "новый источник" пополнение потерь в живой силе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации на 5 сентября в Facebook.

В местные больницы начали приходить представители российской армии и силой "выписывать" больных.

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По данным Генштаба, под выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, проходящих лечение.

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