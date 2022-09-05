По "зерновому коридору" вышли еще 3 судна

Еще три судна сегодня утром вышли из портов Украины по "зерновому коридору".

Сегодня, 5 сентября из Украины вышло еще 3 судна по "зерновому коридору". Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турецкой Республики в Twitter.

Как сообщили в министерстве: "Еще 3 судна, которые завершили подготовку в украинских портах, вышли из порта сегодня утром".

В министерстве сообщили, что все происходит в пределах объема отгрузки зерна.

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Напомним, украинское продовольствие экспортируется по "зерновому соглашению", которое было подписано между Украиной, Турцией и ООН, а также отдельно между Россией, Турцией и ООН.

Контролирует морской коридор и занимается безопасностью операции координационный центр, расположенный в Стамбуле.

Напомним, судно, следовавшее в Украину, заблокировало движение в Босфоре. На сухогрузе Briza произошла поломка механизмов. 107-метровый корабль бросил якорь в районе Кандилли.