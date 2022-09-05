Великобритания расширяет программу по обучению украинских военных

Британия решила увеличить военные учения для украинцев с трех недель до пяти, чтобы провести более углубленную подготовку.

Великобритания значительно расширяет программу обучения, чтобы превратить потенциально десятки тысяч украинских граждан в солдат для борьбы с Россией. Об этом сообщает издание Sky News.

Продолжительность боевого курса для украинских военных будет увеличена с трех недель до пяти недель в Великобритании. Учения будут проходить не в Украине, из-за угрозы российских ракетных ударов.

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Объясняется, что дополнительные две недели позволят провести более углубленную подготовку, такую ​​как окопная и городская война, операции на транспортных средствах и боевые упражнения в смоделированной боевой обстановке.

Основной курс обучения основывается на базовой пехотной подготовке Великобритании. Он включает в себя обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевые работы и тактику патрулирования.

Отмечается, что около 4700 человек уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии с момента его начала в июне. Командиры намерены продолжать поддержку, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что это демонстрирует "нашу общую решимость поддержать вооруженные силы Украины".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от этого незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это, пока это будет нужно. Мы поддерживаем Украину", - добавляет он.

Напомним, в ОНН сообщили, что в Сомали начинается голод из-за войны в Украине. Сомали получала почти все импортное зерно именно из Украины и РФ.