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Донецкая область под контролем ВСУ примерно на 45% - глава ОВА

Армия РФ не имеет успеха на фронте. ВСУ сегодня контролируют почти 45% Донецкой области.
Донецкая область под контролем ВСУ примерно на 45% - глава ОВА
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Наступательные действия врага не имеют успеха. Подконтрольными Украине остаются около 45% Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире канала Белстат.

“В Донецкой области территория которая контролируется украинской властью до процесса деоккупации составляет 45%”, - рассказал Павел Кириленко. 

Он отметил, что обстрелы области продолжаются. Это не только приграничные населенные пункты, но и крупные города. 

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“Результаты обстрелов — жертвы и раненые среди мирного населения. И такие факты мы фиксируем, к сожалению, каждый день”, - сообщил глава Донецкой ОВА.

Кириленко добавил, что попытки врага наступать на Бахмутское и Авдеевское направление не прекращаются, “перенося, как они говорят, сроки выхода к административным границам Донецкой области. Однако успеха их действия не имеют”.

Напомним, спецназ ГУР уничтожил состав бюллетеней для псевдореферендума. Украинский спецназ совершил рейд на оккупированную территорию Запорожской области.

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