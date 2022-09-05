Хасиды не боятся войны и планируют приехать в Умань на Рош-ха-Шана

Около 10 тысяч хасидов планируют приехать в Умань на Рош-ха-Шана, несмотря на войну в Украине.

Верующих заранее предупреждают об опасности пребывания в Украине из-за военной агрессии с Россией и просили ограничить поездку на празднование Рош-ха-Шана в Умань. Об этом рассказал на брифинге в Украинском медиацентре глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Он отметил, что безопасность сегодня превыше всего, однако нет строгого призыва к тому, чтобы верующие воздерживались от поездки в Умань.

Местные власти предупредили заранее, что ситуация в Украине опасна из-за войны. Табурец также напомнил, что Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов.

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"Они уверяли, что у них, в Израиле тоже постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки буду уезжать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против», – рассказал глава ОВА.

Игорь Табурец поделился, что ожидается приезд около 10 тысяч верующих. Активное прибытие ожидают 18-19 сентября.

"Надеюсь, что верующие сознательно приедут в значительно меньшем количестве, но рассчитываем все равно, что до 10 тысяч их будет. Как будет в реальности – посмотрим. Сейчас у нас уже более 1 тыс. 100 человек прибыли и там живут. Активного прибытия ожидаем, начиная с 18-19 сентября", - рассказывает Табурец.

Глава ОВА отметил, что будут вводиться дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. Будет производиться учет по каждому человеку и будет запрещаться передвижение по городу. Он также сообщил, что на некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты, а также будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

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Табурец рассказал, что уже сегодня проводятся контрразведывательные и антитеррористические мероприятия.

Напомним, оккупанты поставили на паузу "референдум" в Херсонской области. Причиной такого решения названа "ситуация с безопасностью" в регионе на фоне контрнаступления ВСУ.