Военные оценили угрозу от иранских ударных дронов у РФ

Россияне получили несколько сотен дронов от Ирана

ВСУ пока не сталкивались на фронте с иранскими беспилотниками, которые недавно получила Россия. Говорить об их боевой эффективности пока рано, однако для ПВО это будет самая обычная цель. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Военные отмечают, что иранские беспилотники, по заявлениям производителя, несут втрое больше боевой нагрузки, чем турецкие “Байрактеры”. Однако пока рано делать выводы об их эффективности.

“Как говорится: нужно пробовать. Это обычная цель, которую будут сбивать наши зенитные ракетные войска. Как это делают сейчас с "Орланами", с "Форпостами" российскими", – рассказал Игнат.

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Он отметил, что иранские дроны считаются достаточно современными, однако качество их изготовления вызывает сомнения. Поскольку Иран давно находится под жесткими санкциями, беспилотники делали в основном из контрабандных комплектующих.

“Нам говорят, что у России их будут сотни, но есть сомнения, что там такое большое количество. Плюс - управление этим дроном - это штука непростая. Экипажам (операторам, - ред.) нужно пройти летную практику, боевое слаживание, научиться наносить удары по наземным целям", – добавил Игнат.

Напомним, ранее США официально подтвердили, что Иран поставил БПЛА России. Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе.

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