Подоляк порекомендовал жителям оккупированных территорий обустроить укрытие

Советник президента обратился к жителям оккупированных территорий, включая и полуостров Крым.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал уже сейчас обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

Жителям оккупированных территорий, включая полуостров Крым, Подоляк порекомендовал следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. Об этом советник написал в своем Twitter.

В своем сообщении Подоляк посоветовал уже сейчас обустроить укрытие, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.

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Для справки. Михаил Михайлович Подоляк — украинский политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер. С апреля 2020 года советник Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины. Занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус».

Напомним, под Житомиром был арестован бизнес гауляйтера Херсонщины. Владимир Сальдо продолжал зарабатывать деньги в Житомирской области.