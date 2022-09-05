Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Подоляк порекомендовал жителям оккупированных территорий обустроить укрытие

Советник президента обратился к жителям оккупированных территорий, включая и полуостров Крым.
Подоляк порекомендовал жителям оккупированных территорий обустроить укрытие
Михаил Подоляк / president.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал уже сейчас обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

Жителям оккупированных территорий, включая полуостров Крым, Подоляк порекомендовал следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. Об этом советник написал в своем Twitter.

В своем сообщении Подоляк посоветовал уже сейчас обустроить укрытие, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.

Читайте также: Донецкая область под контролем ВСУ примерно на 45% - глава ОВА

Для справки. Михаил Михайлович Подоляк — украинский политтехнолог, журналист, антикризисный менеджер. С апреля 2020 года советник Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины. Занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус».

Напомним, под Житомиром был арестован бизнес гауляйтера Херсонщины. Владимир Сальдо продолжал зарабатывать деньги в Житомирской области.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK