Макрон назвал способ восстановить безопасность на ЗАЭС

В телефонном разговоре президенты Украины и Франции обсудили вопрос о ситуации на линии фронта, дальнейшей поддержке Франции, а также оценили результаты миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Сегодня, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль провели содержательный телефонный разговор по ситуации в Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

Президенты обсудили ситуацию на линии фронта, а также координацию дальнейшей оборонной поддержки со стороны Франции.

По словам Зеленского, переговоры между двумя лидерами заняли более полутора часов. Президенты также оценили результаты миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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После разговора Макрон заявил, что единственным способом восстановления безопасности на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине есть вывод российских войск.

Напомним, НАТО предоставит ВСУ зимнюю форму, но на всех не хватит. Европейцы пока не готовы отдать украинцам запасы своих армий, ни с кем не воюющих.