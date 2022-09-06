Потери России перевалили за 50 тысяч человек - Генштаб

Боевые потери РФ перевалили за 50 тысяч человек. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

За прошедшие сутки ориентировочные потери российской армии составляют 350 человек. В общей сложности с начала боевых действий противник потерял около 50 150 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Читайте также: За сутки оккупанты обстреляли Сумщину более 40 раз - ОВА

Враг также понес потери и в технике. Так, среди уничтоженной техники:

танки – 2077, из них 9 в сутки,

боевые бронированные машины – 4484, из них 25 в сутки,

артиллерийские системы – 1179, 22 в сутки,

РСЗО – 296, из них 2 единицы в сутки,

средств ПВО всего 156 единиц с начала боевых действий,

самолеты – всего 236 единиц с начала боевых действий,

вертолеты – 207, 1 за последние сутки,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876, из них 9 в сутки,

крылатые ракеты – 209, и из них 4 в сутки,

корабли /катера – 15 всего.

автомобильная техника и автоцистерны – 3305, из них 19 в сутки,

специальная техника – 109, 2 в сутки.

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, враг держит в Черном море 16 крылатых ракет Калибр. Угроза ударов с воздуха остается актуальной. Военные призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.