Из-за боевых потерь Россия пытается сохранить запасы БпЛА, - британская разведка

Из-за нехватки комплектующих в результате международных санкций Россия пытается сохранить запасы БпЛА.

На прошлых выходных продолжались наступательные операции украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Опираясь на данные "Odessa Journal", британская разведка сообщает о том, что 5 сентября 2022 было совершено 27 вылетов российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на западном берегу Днепра по сравнению с 50 вылетами в день в течение августа.

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Как сообщает разведка, 21 августа 2022 года украинские силы сообщили, что за один день сбили три российских тактических БпЛА "Орлан-10".

Британская разведка сообщает, что за последние годы в российской доктрине БпЛА отводится все более важная роль, особенно для выявления целей по нанесению ударов артиллерией. БпЛА могут быть уязвимы как для кинетического воздействия – когда их напрямую сбивают – так и для электронных помех.

“В условиях боевых потерь, вероятно, Россия пытается сохранить запасы БпЛА, что усугубляется нехваткой комплектующих в результате международных санкций. Ограниченная доступность разведывательных БпЛА, вероятно, усугубляет тактическую ситуационную информированность командиров и все больше усложняет российские операции”, - написали в Министерстве обороны Великобритании.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что потери России перевалили за 50 тысяч человек. Боевые потери РФ перевалили за 50 тысяч человек. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.