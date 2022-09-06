По центру Харькова ударили ракетой: Разрушена многоэтажка

Россияне продолжают ракетный террор Харькова

Утром 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. В результате был разрушен многоквартирный дом в центре города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Сначала захватчики еще ночью обстреляли ракетами Индустриальный район города. Одна из ракет попала в частный жилой дом и убила женщину. Еще одна ракета вызвала пожар в другом частном доме, но уже без пострадавших.

Затем, уже утром, оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в центре города – в Киевском районе.

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“Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно”, – сообщил Терехов.

Кроме того, утром был нанесен еще один удар по центру Харькова. В этот раз ракета попала в административное здание. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, за сутки оккупанты обстреляли Сумщину более 40 раз. Под российским огнем оказались Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольскаяи Новослободская общины.

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