РФ утром нанесла ракетные удары по Кривому Рогу (фото)

Утром, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. Масштабы разрушения и информация о пострадавших уточняется.

Сегодня, 6 сентября утром, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

О ракетных ударах сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкун в своем Telegram.

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"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях.”, - сообщил Вилкун в 08:13 утра.

Впоследствии, в 09:37 утра о ракетных ударах сообщил и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко в Telegram.

“У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе”, - написал Резниченко.

К своему сообщению он добавил, что на месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются.

Иллюстративное фото / Telegram

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Напомним, враг держит в Черном море 16 крылатых ракет Калибр. Угроза ударов с воздуха остается актуальной. Военные призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.