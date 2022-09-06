РФ утром нанесла ракетные удары по Кривому Рогу (фото)
Сегодня, 6 сентября утром, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.
О ракетных ударах сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкун в своем Telegram.
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"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях.”, - сообщил Вилкун в 08:13 утра.
Впоследствии, в 09:37 утра о ракетных ударах сообщил и глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко в Telegram.
“У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе”, - написал Резниченко.
К своему сообщению он добавил, что на месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются.
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Напомним, враг держит в Черном море 16 крылатых ракет Калибр. Угроза ударов с воздуха остается актуальной. Военные призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.