Украина вернула тела 25 павших защитников

В процессе возвращения тел были задействованы несколько ведомств, в том числе силовых

Украина вернула тела еще 25 бойцов, погибших в ходе отражения российского вторжения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам реинтеграции оккупированных территорий.

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“Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины”, – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что процесс возвращения тел осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции. Как видно на опубликованном снимке, в процессе также были задействованы представители Красного Креста.

Напомним, РФ утром нанесла ракетные удары по Кривому Рогу. Масштабы разрушения и информация о пострадавших уточняется.

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