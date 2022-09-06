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Утренний удар по Харькову: Появились фото уничтоженной пятиэтажки

Российский агрессор ударил несколькими ракетами по центру Харькова
 |  Автор: Юрий Кобзар
Утренний удар по Харькову: Появились фото уничтоженной пятиэтажки
Оккупанты ударили по жилому дому / facebook.com/police.kharkov

В результате ракетного удара по жилой пятиэтажке в центре Харькова были полностью уничтожены три подъезда. Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов.

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“Нынешние ночные и утренние обстрелы разрушили жилищный фонд. В результате одного из сегодняшних обстрелов три подъезда фактически полностью уничтожены. Каждый день у нас есть глобальные разрушения”, — заявил он.

По заявлениям властей, из-под завалов невредимыми достали трех человек -- мужчину и двух женщин. О погибших пока не сообщалось.

Также харьковская полиция опубликовала фото с места события, на которых хорошо видны последствия сегодняшнего удара.

Напомним, ранее мы писали, что враг нанес несколько ракетных ударов по Харькову. Одна из ракет попала точно по жилой пятиэтажке.

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