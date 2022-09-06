В ГПСУ рассказали, какой документ нужен мужчинам для выезда за границу

В Госпогранслужбе объяснили, какие документы нужно иметь мужчинам для выезда за границу.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о том, что выезд мужчинам разрешен только в том случае, если у них есть рабочая виза стран ЕС. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в Telegram.

Добавляется, что кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу и имеющего право на выезд из Украины.

Читайте также: Появилось видео возвращения с плена 14 украинских защитников

В ГПСУ отметили, что визы иностранных стран не подтверждают постоянное проживание за границей и не дают право на выезд военнообязанным.

Для справки. Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности. Военное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срок действия этих ограничений.

Читайте также: Оккупанты отказались ремонтировать Антоновский мост

Напомним, в Энергодаре после взрыва пропал свет. Предварительно известно об обстреле АЭС и повреждении линий электропередач.