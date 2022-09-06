Оккупанты отказались ремонтировать Антоновский мост

Захватчики уверяют, что могут обойтись и понтонными переправами

Российские оккупанты пока не намерены ремонтировать Антоновский мост в Херсоне, который стал непроездным после многочисленных ударов со стороны ВСУ. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление замглавы оккупационной администрации Херсонщины Кирилла Стремоусова.

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"Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует", – заявил он.

По словам Стремоусова, сейчас мост полностью закрыт и проезд транспорту по нему не осуществляется. Аналогичная ситуация сложилась и с мостом через Днепр в Новой Каховке. Стремоусов уверяет, что сейчас захватчиков мосты "не очень интересуют", поскольку есть понтонные переправы.

Напомним, ранее появились фото освобожденного Высокополья. На севере Херсонской области ВСУ взяли несколько сел. В Высокополье взяли в плен боевиков "ДНР".

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