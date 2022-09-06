Из-за боевых действий под Херсоном оккупанты меньше обстреливают Николаев - Ким

Из-за активных боевых действий российские оккупанты обстреливают Николаевскую область значительно реже.

Боевые действия на Херсонщине отвлекают внимание кафиров, а также поражения терпят пусковые установки, которые россияне используют для обстрелов мирного населения Николаевщины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге.

"Это влияет, потому что активные боевые действия сейчас отвлекают внимание российских оккупантов. Также поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для того, чтобы обстреливать мирное население Николаева. И это имеет смысл", - сказал Ким.

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Он рассказал, что за сегодняшние сутки было сбито ракету "Искандер", также ПВО сбило 4 ракеты, других обстрелов Николаевщины не было, только Баштанскую общину и ту местность, которая находится на линии фронта.

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