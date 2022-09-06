В Бердянске подорвали местного гауляйтера

После взрыва и перестрелки коллаборант в тяжелом состоянии попал в больницу

У коллаборантов горит земля под ногами / t.me/rian_ru

В оккупированном Бердянске партизаны подорвали машину местного гауляйтера Артема Бардина. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию.

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“В Бердянске был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города, затем произошла перестрелка, как минимум 1 человек в больнице”, – говорится в сообщении.

Чуть позже оккупанты подтвердили, что помощь врачей понадобилась именно Бардину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, в Энергодаре после взрыва пропал свет. Предварительно известно об обстреле АЭС и повреждении линий электропередач.

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