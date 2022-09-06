В Энергодаре после взрыва пропал свет

Предварительно известно об обстреле АЭС и повреждении линий электропередач

В Энергодаре после мощного взрыва пропало электричество и водоснабжение. Об этом со ссылкой на сообщения горожан написал у себя в Фейсбук мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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“Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение”, – написал он.

Причины и последствия взрыва на этот момент неизвестны. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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В свою очередь российские СМИ со ссылкой на оккупантов сообщили, что в результате обстрела была повреждена линия электропередач в районе АЭС. Позднее они же сообщили, что электроснабжение в городе восстановлено.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Полиция опубликовала фото уничтоженной пятиэтажки.

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