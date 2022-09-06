Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В школах деоккупированной Киевской области нашли 300 взрывоопасных предметов

Местные приносят взрывоопасные предметы в школы с целью создать музей или для учебных примеров для обучения детей в рамках военной подготовки.
В школах деоккупированной Киевской области нашли 300 взрывоопасных предметов
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Перед учебным годом подразделения взрывотехнической службы осуществили осмотр на предмет взрывоопасных предметов школ и учебных заведений, которые были на оккупированной территории и ближайшей местности. Об этом сообщил заместитель начальника управления взрывотехнической службы Национальной полиции Дмитрий Каракуркчи на брифинге представителей сектора безопасности Украины.

Читайте также: Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций против РФ – СМИ

Стало известно, что по результатам этих осмотров было сделано заключение, что некоторые граждане в школы приносят взрывоопасные остатки предметов с мест боев.

Как сообщается, граждане приносят опасные предметы для создания музеев или учебных примеров для обучения детей в рамках военной подготовки.

Дмитрий Каракуркчи отметил, что только на территории Киевского региона при осмотре школ было изъято более 300 взрывов опасных объектов.

Читайте также: В Бердянске подорвали местного гауляйтера

Он предупредил администрацию учебных заведений, а также родителей и детей, что не стоит приносить предметы на территории учебных заведений.

Напомним, в Кривом Роге локализировали пожар после утреннего ракетного удара. Стало известно, что пожар на нефтебазе в Кривом Роге локализован, однако ликвидация последствий от ракетного удара продолжается.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK