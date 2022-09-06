В школах деоккупированной Киевской области нашли 300 взрывоопасных предметов

Местные приносят взрывоопасные предметы в школы с целью создать музей или для учебных примеров для обучения детей в рамках военной подготовки.

Перед учебным годом подразделения взрывотехнической службы осуществили осмотр на предмет взрывоопасных предметов школ и учебных заведений, которые были на оккупированной территории и ближайшей местности. Об этом сообщил заместитель начальника управления взрывотехнической службы Национальной полиции Дмитрий Каракуркчи на брифинге представителей сектора безопасности Украины.

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Стало известно, что по результатам этих осмотров было сделано заключение, что некоторые граждане в школы приносят взрывоопасные остатки предметов с мест боев.

Как сообщается, граждане приносят опасные предметы для создания музеев или учебных примеров для обучения детей в рамках военной подготовки.

Дмитрий Каракуркчи отметил, что только на территории Киевского региона при осмотре школ было изъято более 300 взрывов опасных объектов.

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Он предупредил администрацию учебных заведений, а также родителей и детей, что не стоит приносить предметы на территории учебных заведений.

Напомним, в Кривом Роге локализировали пожар после утреннего ракетного удара. Стало известно, что пожар на нефтебазе в Кривом Роге локализован, однако ликвидация последствий от ракетного удара продолжается.