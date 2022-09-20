Россияне готовятся оборонять крымский перешеек

Враг уже готовится к наступлению ВСУ на Крым

Российские оккупанты начали возводить оборонительные фортификации на административной границе оккупированных территорий Крыма и Херсонской области. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной республике Крым.

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“На админгранице с Херсонской областью отмечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Крыму оккупанты проводят скрытую мобилизацию. Так, в представительстве президента отметили, что глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов анонсировал формирование двух батальонов из крымчан для отправки на войну против Украины.

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“По данным из открытых источников, с 19 сентября оккупационные администрации запретили мужчинам выезжать из Крымского полуострова на территорию России”, – добавили в представительстве президента.

Напомним, Россия готовится к обороне в Украине. Оккупанты осуществляют построение на захваченных территориях оборонительных позиций первой и второй линий.

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