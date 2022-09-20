Укрзализныця подписала меморандум с Deutsche Bahn для расширения перевозок
Укрзализныця и Deutsche Bahn меморандум, который предусматривает сотрудничество между компаниями для расширения коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов. Об этом сообщается на официальной странице Укрзализныци.
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Подписание меморандума состоялось во время выставки InnoTrans 2022, проходящей в Берлине.
Меморандум предусматривает также такие взаимодействия между компаниями как:
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получение помощи "Укрзализныцей" в восстановлении украинской железнодорожной инфраструктуры;
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сотрудничество для расширения коридоров железнодорожных грузовых перевозок;
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пропускной способности терминалов и консультационные услуги для внедрения европейских стандартов в управлении железной дорогой.
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"Мы очень уважаем стойкость и мужество наших украинских коллег при выполнении своей работы в условиях войны. Для миллионов людей железная дорога является единственным транспортным средством, для экономики - это важнейший спасательный круг. Эффективная железнодорожная система будет важной во время восстановления Украины. DB и вся европейская железнодорожная семья хорошо осознают этот факт, и мы твердо поддерживаем наших коллег в Украине. Это и честь, и наша обязанность партнерства с "Укрзализныцей" на ее пути к светлому будущему", - поделился генеральный директор DB Ричард Лутц.
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