Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Укрзализныця подписала меморандум с Deutsche Bahn для расширения перевозок

Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве.
Укрзализныця подписала меморандум с Deutsche Bahn для расширения перевозок
Иллюстративное фото / facebook

Укрзализныця и Deutsche Bahn меморандум, который предусматривает сотрудничество между компаниями для расширения коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов. Об этом сообщается на официальной странице Укрзализныци. 

Читайте также: Фондовые биржи РФ рухнули из-за новостей о “референдумах”

Подписание меморандума состоялось во время выставки InnoTrans 2022, проходящей в Берлине.

Меморандум предусматривает также такие взаимодействия между компаниями как: 

  • получение помощи "Укрзализныцей" в восстановлении украинской железнодорожной инфраструктуры; 

  • сотрудничество для расширения коридоров железнодорожных грузовых перевозок; 

  • пропускной способности терминалов и консультационные услуги для внедрения европейских стандартов в управлении железной дорогой. 

Читайте также: Фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят - Кулеба

"Мы очень уважаем стойкость и мужество наших украинских коллег при выполнении своей работы в условиях войны. Для миллионов людей железная дорога является единственным транспортным средством, для экономики - это важнейший спасательный круг. Эффективная железнодорожная система будет важной во время восстановления Украины. DB и вся европейская железнодорожная семья хорошо осознают этот факт, и мы твердо поддерживаем наших коллег в Украине. Это и честь, и наша обязанность партнерства с "Укрзализныцей" на ее пути к светлому будущему", - поделился генеральный директор DB Ричард Лутц.

Напомним, россияне готовятся оборонять крымский перешеек. враг уже готовится к наступлению ВСУ на Крым. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK