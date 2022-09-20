Фондовые биржи РФ рухнули из-за новостей о “референдумах”

Инвесторы снова начали массово сдавать ценные бумаги российских компаний

На фоне новостей о срочном проведении псевдореферендумов об аннексии Россией украинских территорий российские фондовые биржи пережили значительный обвал. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, индекс Московской биржи – главной фондовой площадки РФ и одного из основных показателей состояния российского фондового рынка – пробил отметку в 2200 пунктов.

Отмечается, что, помимо "ужесточения геополитических рисков" в связи с проведением незаконных “референдумов”, инвесторы опасаются введения новых пошлин и других ограничений для экспортеров.

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Лидерами падения во вторник стали ценные бумаги TCS Group (-10,7%), "НОВАТЭКа" (-9,4%), "Яндекса" (-8,7%), "ЛУКОЙЛа" (-8 ,6%), OZON (-8,1%), "Сургутнефтегаза" (-8%). Также сильно просели "Газпром нефть" (-7,1%), "Газпром" (-6,1%), "Роснефть" (-5,2 %), Сбербанк (-5,2%), "Аэрофлот" (-4,4%) и другие.

Напомним, оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории.

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