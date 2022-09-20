РФ получит гитлеровский результат 1945 года – Минобороны

Украинское оборонное ведомство напомнило, куда в итоге привел Гитлера австрийский референдум 1938 года

Планируя "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Кремль рассчитывает получить результат, подобный аншлюсу Австрии Гитлером. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны Украины в Twitter.

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"Рашистские реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат гитлеровский результат 1945 года", – говорится в заявлении.

Для справки. Аншлюс – квази-добровольное присоединение Австрии к Германии по результатам “референдума”, которому предшествовало вторжение немецких войск. Поскольку австрийцы не оказали вооруженного сопротивления, а другие страны мира в целом проигнорировали аншлюс, Гитлер вдохновился на новые территориальные завоевания.

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