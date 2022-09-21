Оккупанты ночью обстреляли ЗАЭС - Энергоатом

Было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.

Оккупанты ночью 21 сентября в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

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"В 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме сообщили, что из-за атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

Позже персонал станции нашел возможность и наладил питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

Ранее Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов. Оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.