На Луганщине и Донетчине принудительно мобилизуют мужчин - Генштаб

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, россияне принудительно мобилизуют местных жителей.

Из-за того, что врагу не хватает личного состава в подразделениях оккупационных войск, на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей проводят принудительную мобилизацию местных жителей. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для дальнейшей отправки на доукомплектование подразделений, понесших потери в боях с Силами обороны Украины", - сообщают в Генштабе.

Напомним, в начале сентября Россия принудительно мобилизовала людей из донецких больниц. Российские военные представители приходили в донецкие больницы и "выписывали" мужчин призывного возраста для пополнения своих потерь.

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Ранее сообщалось, что председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что войска РФ ударили по Днепропетровщине, есть пострадавший. Никополь обстреляли дважды - 30 прилетов. В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина.